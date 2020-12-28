Yüzyılın futbolcusu seçilen Ronaldo'dan itiraf: Yuhalanmayı özledim

21. yüzyılın futbolcusu seçildiği Küresel Futbol Ödülleri'nde konuşan Juventus'un Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo, stadyumlarda yuhalanmayı özlediğini söyledi.

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Portekizli süper yıldız Ronaldo, yüzyılın oyuncusu ödülünü aldığı tören sonrasında açıklamalarda oğlu Cristiano Ronaldo Jr. ile ilişkisi üzerine de şaşırtıcı sözler sarf etti. 35 yaşındaki oyuncu açıklamasında; "İleride iyi bir futbolcu olup olamayacağını göreceğiz. Buna kızdığımı bilmesine rağmen bazen kola içiyor, cips yiyor. Bazen ona vücüdunu yenilemesi için soğuk suya girmesini söylüyorum. Bana suyun çok soğuk olduğunu söylüyor. Bunlar normal çünkü henüz sadece 10 yaşında" dedi.

''Yuhalanmayı özledim''

Ödül töreninde konuşan Ronaldo, stadyumlarda taraftarları görmek istediğini söylerken, yuhalanmayı özlendiğini açıklarken şu ifadeleri kullandı; "Bana göre, dürüst olmak gerekirse boş stadyumlara oynamak çok sıkıcı. Oyuncular olarak protokollere saygı duyuyoruz. Sağlık her şeyden önemli tabii ki ama bu durumu sevmedim. Bu işi yapıyorum çünkü futbolu seviyorum. Futbol her zaman tutkum. Ailem, çocukların, arkadaşlarım ve taraftarlar için oynuyorum. İnsanların beni yuhalamasını seviyorum. Ben topa dokunduğumda yuhalıyorlar. Bunu seviyorum. Umarım 2021'de kuralları değiştirirler ve yeniden stadyumların dolu olduğunu görürüz."

"En iyisi olmasını istiyorum"

Ronaldo "Oğluma futbolcu olması için baskı yapmayacağım ama yardımımı isterse tabii ki yardım edeceğim. Bu uzun ve sıkı bir çalışma gerektiriyor. Oğlumun her şeyden önce futbolcu da olsa doktor da olsa en iyisi olmasını istiyorum" diye konuştu.

7 çocuk istiyor

Cristiano Ronaldo Jr. dışında; Alana Martina dos Santos Aveiro, Eva Maria Dos Santos, Mateo Ronaldo isimli 3 çocuğu daha olan Portekizli yıldızın 7 çocuk sahibi olmak istediği biliniyor.