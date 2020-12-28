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Yıkımına başlanan Avcılar Belediye binasındaki demir miktarı şaşırttı

Demirören Haber Ajansı

AVCILAR'da 51 yıl önce yaptırılan, biri Gölcük Depremi ardından olmak üzere iki kez güçlendirme çalışması yapılan Avcılar Belediye Binası'nın yıkımına başlandı. Bina enkazından bugünkü standartlara göre 400 yerine yaklaşık 200 ton demir çıktığı, beton kalitesinin çok düşük olduğu ve bu kadar yıl ayakta kalmasının 'Mucize' olduğu belirtildi.

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Silivri açıklarında meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından sağlamlığı tartışılan Avcılar Belediyesi Binası geçen şubat ayında tahliye edildi. Binadaki hurda demir karşılığında ihale ile bir firma tarafından yıktırılmasına ve burada günümüzdeki yönetmeliklere uygun yeni bina yapılmasına karar verildi. Avcılar Belediyesi'nin yıkım işlemi geçen ay yapılan açık ihale sonunda 810 bin lira karşılığında bir geri dönüşüm şirketine ihale edildi. Böylece binanın boşaltılmasından 10 ay sonra yıkımına başlandı. Firmanın tahmininden daha az miktarda hurda demir ile karşılaştığı öne sürüldü. 

Yıkım işini üstlenen firma yöneticilerinden Erkin Şafak Vardal,  "Bu bina 1969 yılında yapılmıştı. Avcılar halkına daha iyi hizmet verebilmesi için yeni bina için yeri hazırlıyoruz. Eski bina kullanılan demir ve malzeme bakımından dayanıksızdı. Böyle bir binada bugünkü koşullarda 400 civarı demir çıkması gerekirdi. Ancak, 200 ton gibi demir çıkacak. Kullanılacak demir hurda olarak çıkan demirden çok daha kalın olması gerekirdi. Ne yazık ki ince demir kullanılmış. İki kez güçlendirme çalışması yapılmış. Ayakta kalması mucize. Beton kalitesi çok düşük." ifadelerine yer verdi.

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