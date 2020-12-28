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Fahrettin Koca uyarmıştı! Tokat'ta koronavirüs tablosu tersine döndü

Demirören Haber Ajansı

TOKAT'ta, bir süre önce artan koronavirüs vakalarında düşüş yaşandı. Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasındaki risk haritası, kırmızıdan yeşile dönmeye başladı.

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Hafta içi saat 21.00’den sonra ve hafta sonu kesintisiz uygulanan sokağa çıkma kısıtlamaları, vaka sayılarının düşmesinde olumlu sonuç vermeye başladı. Koronavirüs risk haritasını gösteren HES uygulamasında, önceki haftalarda 'çok yüksek' yoğunlukta risk taşıyan Tokat'ta tablo, tersine döndü. Kasım ayı sonlarında risk haritasının tamamen kırmızı olduğu ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın vakaların yüzde 100 artığını söylediği Tokat'ta, bugün paylaşılan son veriye göre, harita yeşile dönmeye başladı. Risk yoğunluğu da 'orta derece'ye düştü. Haritada daha önce kırmızı olan bölgeler, 'az düşük' riski gösteren mavi ve yeşil renge döndü.

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