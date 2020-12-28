2021 kapıcı maaşları ne kadar oldu AGİ içinde mi?

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren 2021 yılı Asgari ücret ve AGİ zammı bugün belli olacak. Peki 2021 yılında kapıcı maaşları ne kadar olacak, 2021 AGİ zammı ile birlikte kapıcılar ne kadar net maaş alacak? 2020 yılında kapıcı maaşları net 2501.55 lira olmuştu.

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2021 yılı asgari ücret zammı için bugün son toplantı yapılıyor yeni asgari ücret ve AGİ ödemeleri saatler sonra netleşecek. Peki 2021 yılında asgari ücret zammı ile birlikte kapıcıların net maaşı ne kadar olacak? Kapıcılar tüm kesintiler yapıldıktan sonra net ne kadar maaş alacak? AGİ maaşın içinde mi olacak?

2021 Kapıcı maaşı henüz açıklanmadı. Bugünkü toplantıdan sonra asgari ücretin açıklanması bekleniyor. Asgari ücret belli olduğu zaman 2021 kapıcı asgari ücreti ile ilgili son haberleri sizlerle paylaşacağız...

Apartman görevlisi/kapıcı 2020 maaşı net: 2501.55 TL

2020 Kapıcı brüt maaşı: 2943 TL

2020 AGİ tutarları ne kadardı?

AGİ (bekarlar) 220,68 TL

Evli ve eşi çalışmayan: 264, 82

Evli ve eşi çalışmayan 1 çocuklu: 297, 92

Evli ve eşi çalışmayan 2 çocuklu: 331, 03

Evli ve eşi çalışmayan 3 çocuklu: 375, 17

AGİ maaşa dahil mi: Asgari Geçim İndirimi olarak aldığınız rakam maaşa dahil değildir. İşveren maaşınızın dışında bu ücreti ödemekle yükümlüdür. AGİ ödemesini yapmayan işverenler cezaya tabi olurlar.

AGİ'yi kimler alabilir: -Gerçek usülde vergiye tabi olan tam mükellef gerçek kişiler, -Ücret gelirlerini yıllık beyanname ile bildiren mükellefler yani tevkifata tabi tutulmayanlar, -Gelir vergisi kanununun 61. maddesi kapsamında ücret geliri elde edenler (Sosyal Güvenlik Destekleme Primine tabi çalışan emekliler, Kurumların yönetim kadrolarında görevli olanlar)