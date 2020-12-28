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Mansur Yavaş'tan Adıyaman'daki 177 öğrenciye yardım eli

ADIYAMAN'ın Yaylakonak beldesinde uzaktan eğitime erişemeyen 177 öğrencinin sesini Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş duydu. Yavaş'ın talimatı ile beldede internet altyapısı kurulması için çalışma başlatıldı.

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Adıyaman Yaylakonak beldesinde 177 öğrenci, internet altyapısı ve ailelerinin imkânsızlığı nedeniyle bilgisayar ve tablet olmadığı için uzaktan eğitime erişemedi. Beldenin ve çocuklarının durumunu bir video ile sosyal medyada yayımlayan Kalender Akdemir’in sesini Ankara Büyükşehir Belediyesi duydu.

Cumhuriyet'ten Mehmet Mekenşe'nin haberine göre, Başkan Mansur Yavaş’ın talimatıyla Yaylakonak beldesine internet altyapısının kurulması için çalışma başlatıldı. 

Yaylakonak Karaçal Mahallesi’nde oturan ve beş çocuğunun beşinin de okula gittiğini, gücünün sadece bir telefon almaya yettiğini belirten Akdemir, durumunu anlatan bir video çekerek sosyal medyada yayımladı. Akdemir, çektiği videoda şunları dile getirdi:

“Beş çocuğumun beşi de öğrenci. Canlı ders dinlemeleri için gittim bir telefon alabildim. Ayda 410 lira internet parası geldi. Beş çocuk bir telefon, hangisi ders dinleyecek, hangisi uzaktan eğitimden faydalanacak? Biri telefonla ders dinliyor, ötekiler dinleyemiyor. Adıyaman Valisi, Milli Eğitim Bakanı gelsin halimizi görsün.”

Videoyu sosyal medyada gören Ankara Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Dairesi, Yaylakonak beldesinin dört muhtarı ile bağlantıya geçti. Bilgi işlem daire başkanlığından Gökhan Özcan, beldeye internet erişimi için gerekli çalışmaların başlatıldığını belirtti. 

Bilgisayar ve tablet de yok
Merkez Mahalle Muhtarı Aziz Kartal, beldede Türk Telekom’a ait kabloların olduğunu ancak altyapının çalışmadığını, bu durumun düzeltilmesi için yaptığı girişimlerin sonuçsuz kaldığını belirtti.

Kartal, “Beldede 177 öğrenci var ve hiçbiri internet aracılığı ile uzaktan eğitimde ders alamıyor, zorluk çekiyorlar. Sesimizi duyan Mansur Yavaş’a katkısından, desteğinden dolayı çok teşekkür ederiz, tuttuğu altın olsun” dedi.

Yayalakonak Çatderesi Muhtarı Hasan Yaşar ise “Dağlık ve kırsal bir bölgedeyiz, öğrencilerimizin hiçbirisi hiç ders alamıyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş, beldeye internet vericisi kuruyor, kendisine çok teşekkür ederiz. İnternet gelse de sorunumuz çözülmüyor, çoğu öğrencinin ne bilgisayarı ne de tableti var. Milli Eğitim Bakanlığı öğrencilere tablet dağıtacaktı, dağıttı mı bilmiyorum ancak bizim beldeye tablet gelmedi” dedi. 
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