Galatasaray'dan Belhanda'nın talebine şok yanıt

Galatasaray'da sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Younes Belhanda’nın, sözleşmesini uzatmak istemesine sarı-kırmızılı yönetimden beklenmedik bir yanıt geldi.

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Galatasaray'daki sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Younes Belhanda'nın geleceği belirsizliğini koruyor.

Hürriyet'te yer alan habere göre, kariyerine Galatasaray'da devam etmek isteyen Faslı futbolcu, menajeri William D'Avila ile birlikte sarı-kırmızılı yöneticilerle görüştü.

Sezon başında Galatasaray yönetiminin pandemi nedeniyle talep ettiği indirime olumsuz yanıt veren Belhanda, yeni kontrat için fiyat düşürdü. Mevcut kontratında yıllık 3.35 milyon euro garanti ücret kazanan deneyimli futbolcu yeni sözleşme için 1 milyon euro'luk indirime gitti.

Yıllık 2.3 milyon euro isteyen Younes Belhanda'nın bu talebi karşılık bulmadı. Başkan Mustafa Cengiz ve Abdurrahim Albayrak, futbolcu cephesinden talep edilen bu rakama son derece soğuk baktı.

Teknik direktör Fatih Terim'in de yönetimle hemfikir olması durumunda sezon sonunda oyuncuyla yollar ayrılacak.

Bu sezon Galatasaray formasını 14 kez giyen 30 yaşındaki futbolcu 4 gol atıp 1 asist yaptı.