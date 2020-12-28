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Azerbaycan: Dağlık Karabağ’daki saldırıda 1 askerimiz hayatını kaybetti

AZERBAYCAN Savunma Bakanlığı, "Dağlık Karabağ’daki mevzilerimize yapılan saldırı neticesinde 1 askerimiz hayatını kaybetti" açıklaması yaptı.

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Azerbaycan Savunma Bakanlığı’nın açıklamasına göre, 27 Aralık’ta 6 kişilik yasadışı silahlı bir Ermeni grubu Hocavend bölgesindeki Ağdam (Hakaku) köyü istikametinde Azerbaycan ordusu mevzilerine saldırı gerçekleştirdi. Saldırı neticesinde 1 asker hayatını kaybetti, 1 asker yaralandı. Yaralı asker, ilk yardım uygulamasından sonra hastaneye kaldırıldı, hayati tehlikesi bulunmuyor.

Alınan tedbirler neticesinde yasadışı gruptaki 6 kişinin tamamı öldürüldü.

Ne olmuştu?

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan 10 Kasım itibariyle Dağlık Karabağ’da çatışmaların durması için bir anlaşma imzalamıştı.

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