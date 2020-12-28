Fenerbahçe'de korona olan 3 isim

Fenerbahçe'de koronavirüse yakalanan 3 isim belli olurken yönetim konuyla ilgili sıkı yönetim ilan etti ve bir takım tedbirler amaya karar verdi.

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Başakşehir'i 4-1 yenerek moral bulan ve bu haftayı 'bay' geçiren Fenerbahçe'de önceki gün yapılan açıklamada 3 futbolcunun Covid-19 testinin pozitif çıktığı açıklamış ancak isim vermemişti. Bu 3 ismin, takımın sürekli 11'de yer alan isimlerinden Luis Gustavo, Caner Erkin ve Serdar Aziz olduğu ortaya çıktı.

Geçtiğimiz günlerde de Ozan Tufan, Covid-19 testinin pozitif çıktığını duyurmuştu. Sakatlıklar nedeniyle 11 kurmakta zorlanan olan teknik direktör Erol Bulut'nun son gelişmeler sonrasında iyice sıkıntıya girdiği belirtiliyor.