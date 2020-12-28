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RTÜK'ten medyaya '4 günlük kısıtlama' uyarısı: Daha hassas davranılmasını bekliyoruz

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nca, (RTÜK) yılbaşı nedeniyle 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında ailelerin çocuklarıyla birlikte ekran karşısında daha çok zaman geçireceği hatırlatılarak 'Medya hizmet sağlayıcıların özellikle 4 günlük zaman zarfında tüm aile fertlerinin birlikte seyredeceği programların seçiminde daha hassas davranmalarını bekliyoruz" denildi.

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RTÜK'ten yapılan yazılı açıklamada, medya hizmet sağlayıcı kuruluşların yayın akışlarında eğitici ve öğretici yapımlara yer verdiklerinin bilindiği kaydedildi. Özellikle tam gün sokağa çıkma kısıtlamalarının olduğu günlerde ailelerin çocuklarıyla birlikte ekran karşısında daha çok zaman geçirdiği belirtildi. Televizyonlarda yayınlanan programların etkisinin önce aileler üzerinde görüldüğü ve ardından tüm topluma yansıdığı aktarılarak, şunlar kaydedildi: "Yeni yılla birlikte 4 gün boyunca aziz vatandaşlarımızın evde aileleriyle birlikte zaman geçirecekleri göz önünde bulundurulduğunda, televizyonlarda nostalji günlerinde olduğu gibi ailenin sıcaklığını yansıtacak faydalı, eğlendirici ve bilgilendirici programların yayınlanmasının önemi bir kat daha artmaktadır.

"Yukarıda açıklanan hususlar doğrultusunda medya hizmet sağlayıcıların özellikle 4 günlük zaman zarfında tüm aile fertlerinin birlikte seyredeceği programların seçiminde daha hassas davranmalarını bekliyoruz."

Maziden hatırladığımız örnek ve güzel ev manzaralarında olduğu gibi evin en küçüğüyle en büyüğünün, belki dedeyle torunun, birlikte izleyebileceği ve dinleyebileceği türden yayınları ısrarla tavsiye ediyoruz.

"Tüm zamanlarda olduğu gibi çocuk ve gençlerin zihinsel, fiziksel ve ahlaki gelişimine zarar verebilecek türden programların yayınlanmamasına özen gösteren kıymetli yayıncılarımızın, içinden geçtiğimiz bu günlerde çok daha titiz davranmalarını yayıncılık otoritesi olarak altını çizerek hatırlatıyoruz.

"Bu durum kanuni bir yükümlülüğün ötesinde kamusal sorumluluk olarak görülmelidir. Bilhassa evde kalacağımız günlerde ailelerin çocuklarıyla birlikte izleyebileceği yapımlara ağırlık verilmesi, eğitici ve öğretici yayınların öncelikli olarak yayınlanması temennisiyle tüm medya hizmet sağlayıcı kuruluşlarımıza başarılar diliyoruz."

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