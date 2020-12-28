Ünlü finans uzmanı Şatıroğlu'ndan altın ve gümüş uyarısı! 1 ayda yüzde 19 değer kazandı

Ünlü finans uzmanı Tunç Şatıroğlu, altın ve gümüş için önümüzdeki süreçte neler beklediğini açıkladı. Her iki yatım aracı için de olumlu sinyallerin olduğunu söyleyen Şatıroğlu gümüş için ayrı bir parantez açtı. Şatıroğlu, ''Gümüş 1 Aralık'tan beri yaklaşık yüzde 19 yükseldi. Altına göre daha güçlü' dedi.

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Geçtiğimiz hafta altın yatırımcısını ne üzdü ne de güldürdü. Bunu sebebi Merkez Bankası'nın aldığı faiz artırımı ve yabancı piyasalardaki Noel durgunluğu oldu. Altın yeni haftaya düşüşle başladı. Altının ons fiyatı ise haftaya yükselişle başladı. Ons fiyatı 1885 dolar seviyesine geldi. Ünlü finans uzmanı Tunç Şatıroğlu sosyal medya hesabından altın ve gümüş piyasalarındaki son durumu analiz ederek, iki yatırım aracının da yükseleşine dikkat çekti ve geleceği için de benzer izlenimler paylaştı.

Altın ve gümüş yükselecek mi?

Altın fiyatlarıyla birlikte dolarda düşüşe geçti 7 lira 50 kuruşun altına gerileyen dolar kuru 7 lira 49 kuruşu gördü. Gram altın fiyatları ise 454 -455 lira bandında yer alıyor. Altın ve gümüşte yaşanan yükselişin devam edeceğini iddia eden Finans uzmanı Tunç Şatıroğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yeni hafta için olumlu konuştu.

Şatıroğlu, şunları söyledi;

"Altın fiyatlarında 1 Aralık'ta başlayan yükseliş devam ediyor. Bugün yine düşüş trendi çizgisini deneyip geri geldi ancak yükseliş kanalı içinde artmaya devam ediyor.

Bugün olmasa da önümüzdeki günlerde bu direnç olarak çalışan mavi trend çizgisini yukarı kırmasını bekliyorum. Gümüş 1 Aralık'tan beri yaklaşık yüzde 19 yükseldi. Altına göre daha güçlü olduğunu anlatıyorum.

Yönü belirleyen altın

Ancak yönü belirleyen altın oluyor. Altındaki yükselişlerin devam etmesiyle gümüş altına göre daha da çok artabilir."