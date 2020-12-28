2020'nin son sıfır km otomobil kampanyaları! Bakmadan almayın fırsat listesi yayınlandı

Bilindiği üzere her yılbaşı yaklaşırken otomobil firmaları yine kampanya yarışına girdi. Sıfır araç almayı planlayıp bu kampanyalardan faydalanmak isteyenler artık elini bir çabuk tutmalı. Zira 2020'nin en ucuz otomobilleri listesi sıfır model araba alacakların merakla beklediği son fırsat listesi yayınlandı. İşte her sürücünün bütçesine uygun marka marka model model 0 kilometre otomobil güncel fiyatları ve kampanyaları...