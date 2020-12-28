Neymar virüsü sallamadı 500 kişilik parti verdi

PSG'nin Brezilyalı futbolcusu Neymar, ülkesinde corona virüs önlemlerini hiçe sayarak 500 kişinin katıldığı ve 5 gün süren bir parti verdi.

Abone ol

PSG'nin Brezilyalı futbolcusu Neymar, ülkesinde verdiği partiyle eleştirilerin odağı konumuna geldi. Neymar, ülkesinde corona virüs önlemlerini hiçe sayarak 500 kişinin katıldığı ve 5 gün süren bir parti verdi. Neymar'ın pandemide böyle bir parti vermesi, dünyaca ünlü yıldızı eleştirilerin odağı haline getirdi.

Sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak kalan Neymar'ın düzenlediği 500 kişilik "eğlence organizasyonu"na PSG'nin ne tepki vereceği de merak konusu.