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Hindistan'da otobüs kamyona çarptı: 7 ölü, 20 yaralı

HİNDİSTAN'ın Assam eyaletinde otobüsün kamyona çarpması sonucu 7 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi ise yaralandı.

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Ülke basınındaki habere göre, polis yetkilileri Panbari bölgesinde Sapatgram'dan Dhubri'ye gitmekte olan yolcu otobüsünün kamyona çarptığını bildirdi.

Kazada 7 kişinin yaşamını yitirdiği ve 20 kişinin ise yaralandığını aktaran yetkililer, yaralıların hastanede tedavi altına alındığını ifade etti.

Assam Eyalet Başbakanı Sarbananda Sonowal, hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diledi.

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