Hindistan'da otobüs kamyona çarptı: 7 ölü, 20 yaralı

HİNDİSTAN'ın Assam eyaletinde otobüsün kamyona çarpması sonucu 7 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi ise yaralandı.Abone ol
Ülke basınındaki habere göre, polis yetkilileri Panbari bölgesinde Sapatgram'dan Dhubri'ye gitmekte olan yolcu otobüsünün kamyona çarptığını bildirdi.
Kazada 7 kişinin yaşamını yitirdiği ve 20 kişinin ise yaralandığını aktaran yetkililer, yaralıların hastanede tedavi altına alındığını ifade etti.
Assam Eyalet Başbakanı Sarbananda Sonowal, hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diledi.