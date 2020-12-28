Evli ve çocuklu 2021 AGİ kaç para oldu netleşti 3 bin 13 tl oldu

2021 yılı AGİ ödemeleri ne kadar olacak belli oldu. Bugün 7 milyon çalışanı ilgilendiren AGİ ödemeleri zamlandı. Peki Evli ve çocuklu çalışan 2021 yılında ne kadar AGİ alacak? 2021 yılında Evli ve çocuklu 3 bin 13 tl zam alacak.

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Milyonlarca çalışanı ilgilendiren AGİ zammı için son karar verildi ve AGİ 2021 zammı belli oldu. Peki Evli ve çocuklu çalışan 2021 yılında ne kadar AGİ alacak? Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun son toplantısı saat 10:30'da başladı. Milyonlarca çalışanı ilgilendiren rakam Asgari Ücret Komisyonu son toplantısının ardından Bakan Selçuk tarafından açıklandı.

Bakan Selçuk 2021 yılı için geçerli olacak asgari ücretin AGİ dahil 2 bin 825 TL olacağını açıkladı. Brüt asgari ücret ise Asgari ücret 2021 yılı için brüt 3 bin 577 lira 50 kuruş. Türk-İş Genel Sekreteri Nazmi Irgat, "Karara muhalif kalıyoruz, katılmıyoruz" dedi.

2021 AGİ Evli ve çocuklu 3 bin 13 tl oldu

İşçi kesimini temsil eden Türk-İş, 2021 yılı için asgari ücretin 3 bin lira üzerinde olması gerektiğini açıklamıştı.

Bakan Selçuk'un açıklamarından öne çıkanlar şöyle:

"2021 için net 2825 lira 90 kuruş oldu"

Bakan Selçuk, Salgın ülkemizde de çalışma hayatını derinden etkiledi. 23 milyar lirayı aşkın kısa çalışma ödeneğini yapmış olduk.

Asgari ücret çalışması 15 kişilik bir komisyonla yapılmakta. İşçi ve işveren tarafının teklifleri değerlendiriliyor. İşçilerimizi ve işverenlerimizi koruyarak çalışma barışını güçlendirmeyi temel önceliğimiz olarak görmekteyiz.

Asgari ücret tespit komisyonu 2021 yılı ücretini karara bağladı. 2021 için net 2825 lira 90 kuruş oldu.



İşçi kesiminden itiraz

Komisyonda işçi kesiminin temsil eden Türk-İş Genel Sekreteri Nazmi Irgat, "Karara muhalif kalıyoruz, katılmıyoruz.Açıklanan ücret işçi beklentilerini karşılamaktan uzak" diye konuştu.

İşveren kesiminden açıklama

TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, "Zorlu bir süreci tecrübe ettik. Bu durum en başla çalışan kesim, işçiler için zor aynı zamanda işveren için de zor" ifadelerini kullandı.