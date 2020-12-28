BIST 1.442
DOLAR 7,46
EURO 9,14
ALTIN 452,80
HABER /  GÜNCEL

Kayseri'de DEAŞ operasyonu! 7 şüpheli gözaltına alındı

KAYSERİ'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda Suriye uyruklu 7 şüpheli yakalandı.

Abone ol

 İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, DEAŞ yapılanmasına yönelik merkez Kocasinan ilçesinde 5 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Örgüt üyesi oldukları öne sürülen Suriye uyruklu M.A, O.A, M.M, A.A, A.T, M.C.M. ve A.A. gözaltına alındı. Kayseri Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, işlemleri için jandarma merkezine götürüldü.

Şüphelilerin, 2011-2015 arasında Suriye'nin Halep kenti Azez bölgesinde terör örgütü adına silahlı faaliyette bulundukları, kaçak yollardan Türkiye'ye giriş yaptıkları öğrenildi.

ÖNCEKİ HABERLER
2021 asgari ücreti net 2.825 lira oldu! AGİ ne kadar son dakika açıklaması
Evli ve çocuklu 2021 AGİ kaç para oldu netleşti 3 bin 13 tl oldu
Hindistan'da otobüs kamyona çarptı: 7 ölü, 20 yaralı
Evli eşi çalışmayan 2021 AGİ ödemesi kaç para olacak?
Merkez Bankası'nın resmi rezerv varlıkları kasımda azaldı
Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu 2021 AGİ ödemesi kaç para olacak?
Prof. Dr. Murat Yılmaz: Biz koronayla savaşırken, vatan hainleri villalarda parti veriyor
Elmalı Barajında korkutan görüntü: suların 4'te 3'ü çekildi
Mansur Yavaş'tan Adıyaman'daki 177 öğrenciye yardım eli
Dolar 7.50'nin altını gördü! İşte euro ve altın fiyatlarında son durum
Yorumlar