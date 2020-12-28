AGİ kaç lira oldu 2021 asgari ücret net ve brüt zammı açıklanıyor
Yaklaşık 7 milyon çalışan nefesini tuttu, bugün yapılan 4. toplantıdan gelecek son habere kilitlendi. 2021 asgari ücret ve AGİ ödemeleri bugün netleşecek. TÜİK, bekâr bir işçinin asgari geçim tutarının ağır işlerde çalışanlar için 2 bin 792 lira 10 kuruş (yüzde 19.78 artış) olmasını önerdi. Peki 2021 AGİ ödemeleri ne kadar olacak?
Çalışanların gözü kulağı bugün netleşecek olan 2021 yılı asgari ücret ve AGİ ödemeleri zammında. 4. toplantı sonucunda yaklaşık 7 milyon çalışanın alacağı AGİ ödemeleri de zamlanacak. Peki bekar, evli tek çocuğu olan, evli eşi çalışmayan tek çocuklu, evli 2 çocuklu eşi çalışmayan ve kapıcılar ne kadar AGİ zammı alacak? İşte detaylar..
İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Komisyon bugün son toplantıyı yapıyor. TUİK son açıklamasında 2021 yılı için bekâr bir işçinin asgari geçim tutarının ağır işlerde çalışanlar için 2 bin 792 lira 10 kuruş (yüzde 19.78 artış) olmasını önerdi.
TÜİK, orta nitelikte işlerde çalışanlar için 2 bin 507 lira 70 kuruş (yüzde 20.17 artış) önerirken, hafif işlerde çalışanlar için 2 bin 339 lira 10 kuruş (yüzde 20.53 artış) önerdi.
220 lira olan AGİ kaç para olacak: Asgari ücrette yüzde 20 artışa gidilirse milyonlarca memur ve işçinin aldığı 220.73 lira tutarındaki Asgari Geçim İndirimi (AGİ) de yüzde 20 zamlanacak.