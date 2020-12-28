AGİ kaç lira oldu 2021 asgari ücret net ve brüt zammı açıklanıyor

Çalışanların gözü kulağı bugün netleşecek olan 2021 yılı asgari ücret ve AGİ ödemeleri zammında. 4. toplantı sonucunda yaklaşık 7 milyon çalışanın alacağı AGİ ödemeleri de zamlanacak. Peki bekar, evli tek çocuğu olan, evli eşi çalışmayan tek çocuklu, evli 2 çocuklu eşi çalışmayan ve kapıcılar ne kadar AGİ zammı alacak? İşte detaylar..