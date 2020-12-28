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Altın fiyatları düşmeye devam ediyor! Gram altın 453 lira seviyelerinde

Altının gram fiyatı, haftaya düşüşle başlamasının ardından 452,81 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 740,70 lira, Cumhuriyet altını da 2.952,50 liradan satılıyor.

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Yılın son haftasına dolar kurundaki düşüşe paralel değer kaybıyla başlayan gram altın, saat 10.40 itibarıyla önceki kapanışın hemen altında 452,81  liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 740,70 lira, Cumhuriyet altını da 2.952,50 liradan satılıyor.

Analistler ne diyor?

Altının ons fiyatı şu sıralarda, önceki kapanışın yüzde 0,3 üzerinde 1.886 dolar seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, ABD Başkanı Donald Trump'ın 900 milyar dolarlık teşvik paketini onaylamasının ardından altının ons fiyatının yükseliş eğiliminde hareket ettiğini, yurt içinde ise dolar kurundaki düşüşün gram altın fiyatı üzerinde belirleyici olduğunu söyledi. 

Bugün, ABD'de Dallas Fed imalat endeksinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.900 doların direnç, 1.860 doların destek konumunda olduğunu ifade etti.

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