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Samsun'da eski dünürlerini tabancayla yaraladı! Sebebi bakın ne

Demirören Haber Ajansı

SAMSUN'un Canik ilçesinde, 'takı' anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışmada A.B. (50) ile dini nikahlı eşi H.T.'yi (48), tabancayla vuran eski dünürleri Yüksel T.'nin sorgusu sürüyor. Yüksel T.'nin dünürlerini kendisinden sürekli takı ve para istedikleri için vurduğunu söylediği öğrenildi.

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Olay, dün saat 13.00 sularında Canik ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, A.D. ve O.T. dini nikah yapıp, yaklaşık 2 ay evli kaldıktan sonra ayrıldı. Gelinin annesi H.T. ve dini nikahlı eşi A.B., damat O.T.'nin babası Yüksel T.'nin evine giderek, kızlarının olduğunu öne sürdükleri altınları ve bir miktar parayı geri istedi. İki aile arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Yüksel T., H.T. ile eşi A.B.'yi tabancayla vurdu.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Polis olaydan sonra kaçan Yüksel T.’yi, yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Polisteki sorgusu süren Yüksel T.'nin dünürlerini kendisinden sürekli takı ve para istedikleri için vurduğunu söylediği öğrenildi. Komşuları da kız tarafının sürekli Yüksel T.'den para ve ziynet eşyası istediklerini öne sürdü.

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