Kayseri'de 40 yıldır aynı işi yapıyor! Astım hastaları için faydalı

İpek halıcılığını yaşatmaya çalıştığını kaydeden Herdem, "Bir zamanların bacasız fabrikası olan ipek halıcılığının şimdi yüzüne bakan yok. Önceden halıcılık herkesin ekmek kapısıydı. Şimdi ise ipek halılara kimse bakmıyor. Şu an satılan halıların birçoğu sağlıksız. Çünkü, naylon ve elyaf malzemeden yapılıyor. Oysa Hacılar'da yapılan ipek halılar, Yahyalı'da yapılan kök boyalı halılar astım hastaları için çok faydalıdır. Toz kaldırmaz, yazın nemi çeker ve kullanışlıdır. Ben bu geleneği elimden geldiği kadar sürdürmeye devam edeceğim" ifadelerini kullandı.