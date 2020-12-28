Esenyurt'ta kaçak doğumhaneye çevrilen daireye baskın! 'Bakamıyorsanız bize satın'

Adres yine Esenyurt... Kaçak doğumhaneye çevrildiği bilgisi üzerine baskın gerçekleştirilen kentteki bir dairede sözde doktor ve ebesi gözaltına alındı. Şahısların, ailelere “Çocuklara siz bakamıyorsanız bize satın” teklifinde bulunduğu da iddia edildi.

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Esenyurt’ta bir apartman dairesinin kaçak muayenehane yapıldığı ihbarını alan Esenyurt Asayiş Büro Ekipleri, işyerini izlemeye aldı. Ekipler, yaklaşık 1 ay önce yabancı uyruklu iki kişi tarafından kiralandığı tespit edilen dairede yabancı uyruklu kadınlara doğum yaptırıldığını belirledi. Durumu olmayan ailelere para karşılığında bebeklerini satabileceklerini ifade eden şüpheliler yapılan ihbar üzerine yakayı ele verdi. İhbar üzerine sözde muayenehaneye, Esenyurt Asayiş Büro Amirliğine bağlı ekipler baskın düzenledi.

işyerinde muayene için gelen kişilerle birlikte sözde doktor Ö.K. ile yardımcısı sözde ebe A.O.’yu gözaltına aldı.

Tutuklandılar

Adreste yapılan aramada ultrason cihazı, doğumda kullanılan ilaçlar, tıbbi malzemeler ve doğum sedyesi ele geçirildi. Yapılan işlemlerin ardından kaçak muayenehane mühürlenerek kapatıldı. Adliyeye sevk olan Ö.K ile A.O ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. Baskın anı ise kameraya yansıdı.