BIST 1.439
DOLAR 7,44
EURO 9,08
ALTIN 448,11
HABER /  YEREL

Esenyurt'ta kaçak doğumhaneye çevrilen daireye baskın! 'Bakamıyorsanız bize satın'

Adres yine Esenyurt... Kaçak doğumhaneye çevrildiği bilgisi üzerine baskın gerçekleştirilen kentteki bir dairede sözde doktor ve ebesi gözaltına alındı. Şahısların, ailelere “Çocuklara siz bakamıyorsanız bize satın” teklifinde bulunduğu da iddia edildi.

Abone ol

Esenyurt’ta bir apartman dairesinin kaçak muayenehane yapıldığı ihbarını alan Esenyurt Asayiş Büro Ekipleri, işyerini izlemeye aldı. Ekipler, yaklaşık 1 ay önce yabancı uyruklu iki kişi tarafından kiralandığı tespit edilen dairede yabancı uyruklu kadınlara doğum yaptırıldığını belirledi. Durumu olmayan ailelere para karşılığında bebeklerini satabileceklerini ifade eden şüpheliler yapılan ihbar üzerine yakayı ele verdi. İhbar üzerine sözde muayenehaneye, Esenyurt Asayiş Büro Amirliğine bağlı ekipler baskın düzenledi.

işyerinde muayene için gelen kişilerle birlikte sözde doktor Ö.K. ile yardımcısı sözde ebe A.O.’yu gözaltına aldı.

Tutuklandılar

Adreste yapılan aramada ultrason cihazı, doğumda kullanılan ilaçlar, tıbbi malzemeler ve doğum sedyesi ele geçirildi. Yapılan işlemlerin ardından kaçak muayenehane mühürlenerek kapatıldı. Adliyeye sevk olan Ö.K ile A.O ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. Baskın anı ise kameraya yansıdı.

ÖNCEKİ HABERLER
Altın fiyatları düşmeye devam ediyor! Gram altın 453 lira seviyelerinde
Evli eşi çalışan çocuğu olmayan AGİ 2021 ödemesi ne oldu?
İzmir'de çökertilen çetenin şeytanın aklına gelmeyecek oyunu: Kirala, sat, çal, iade et
Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu 2021 AGİ ödemesi zamlandı kaç para?
Samsun'da eski dünürlerini tabancayla yaraladı! Sebebi bakın ne
Yeni Asgari ücret için patronlar ne dedi? TİSK'ten 2021 asgari ücreti açıklaması
Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu AGİ 2021 ne kadar oldu?
Evli çalışmayan 2 çocuklu AGİ 2021 ne kadar oldu son durum
Net asgari ücret yetersiz! 2021 asgari ücreti için Türk-İş tepki gösterdi
Galatasaray ilk transferi yaptı Aytaç Kara ile anlaştı
Yorumlar