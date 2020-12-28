İstanbul ve Ankara'da asgari ücret net 3 bin 100 lira! Başkanlar açıkladı

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi çalışanları için asgari ücret 3 bin 100 lira oldu. Ankara ve İzmir belediyeleri de asgari ücreti 3.100 lira olarak uygulayacak. 2021'de 3 büyükşehirde asgari ücretli çalışanlar 3 bin lira üstü maaş almış olacak.

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Milyonlarca işçinin merakla beklediği asgari ücret miktarı belli oldu. Bakan Selçuk 2021 yılı için geçerli olacak asgari ücretin yüzde 21.56 artışla AGİ dahil 2 bin 825 TL olacağını açıkladı. Brüt asgari ücret ise 2021 yılı için 3 bin 577 lira 50 kuruş olarak belirlendi. İstanbul, İzmir ve Ankara Büyükşehir Belediyeleri ise 2021 yılında farklı bir asgari ücret tarifesi uygulayacak. 3 büyükşehirde çalışanlara asgari ücret 3.100 lira olarak ödenecek.

İBB çalışanlarına müjdeli haberi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu duyurdu. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Twitter'dan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

-"1 Ocak 2021 tarihinden itibaren İBB, iştirak şirketleri ve bağlı kuruluşlarında çalışan personeller için asgari ücret net 3100 TL olacaktır. Halkımıza ve çalışanlarımıza duyururuz."

Mansur Yavaş: En az 3100 TL olmasına karar verdik

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da belediye çalışanlarına ödenecek en düşük ücretin 3.100 lira olacağını şöyle duyurdu:

- “Yılbaşıyla birlikte belediyemizde görevli mesai arkadaşlarımızın maaşının en az 3100 TL olmasına karar verdik. Tüm çalışma arkadaşlarıma emekleri için teşekkür ediyor, aldığımız kararın şimdiden hayırlı olmasını diliyorum”

İzmir'de de 3.100 lira asgari ücret

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de asgari ücretle ilgili açıklama yaptı. Tunç Soyer İzmir için en düşük asgari ücretin 3.100 lira olarak uygulanacağını açıkladı. Soyer kararı şu sözlerle duyurdu:

-"Asgari ücret 2 bin 825 lira olarak açıklandı. İzmir Büyükşehir Belediyesi ve bağlı şirketlerinde çalışan personel için asgari ücret 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren net 3 bin 100 lira olarak uygulanacaktır. Çalışanlarımıza hayırlı olsun"

