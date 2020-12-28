BIST 1.439
DOLAR 7,44
EURO 9,08
ALTIN 448,11
HABER /  GÜNCEL

Bursa'da Kovid-19 tedavisi gören Radyoloji Uzmanı Dr. Yavuz Durmuş yaşamını yitirdi

BURSA Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Radyoloji Uzmanı olarak görev yapan Dr. Yavuz Durmuş, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 52 yaşında hayatını kaybetti.

Abone ol

Başhekimlikten yapılan açıklamada, yaklaşık 35 gündür yoğun bakımda tedavi gören Durmuş'un yaşamını yitirdiği duyuruldu.

Açıklamada, "Gece gündüz fedakarca çalışan, meslek etiğini her şeyin önünde tutan, Kovid-19 mücadelesinde en önde savaşırken hastalığa yakalanan değerli meslektaşımız Radyoloji Uzmanı Dr. Yavuz Durmuş'u kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Değerli meslektaşımıza Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve sevenlerine sabırlar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Hak-İş Başkanı Mahmut Arslan'dan yeni asgari ücret değerlendirmesi
İngiliz Bakan duyurdu: Türkiye ile yarın serbest ticaret anlaşması imzalayacağız
İstanbul ve Ankara'da asgari ücret net 3 bin 100 lira! Başkanlar açıkladı
Esenyurt'ta kaçak doğumhaneye çevrilen daireye baskın! 'Bakamıyorsanız bize satın'
Evli eşi çalışan çocuğu olmayan AGİ 2021 ödemesi ne oldu?
Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu AGİ 2021 kaç para oldu?
İzmir'de çökertilen çetenin şeytanın aklına gelmeyecek oyunu: Kirala, sat, çal, iade et
Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu 2021 AGİ ödemesi zamlandı kaç para?
MSB'den Hakkari'de çığ düşmesi sonucu şehit olan asker için başsağlığı mesajı
Samsun'da eski dünürlerini tabancayla yaraladı! Sebebi bakın ne
Yorumlar