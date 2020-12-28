Ünlü klarnet sanatçısı Mustafa Kandıralı hayatını kaybetti

TÜRKİYE'nin önemli klarnet ustalarından Mustafa Kandıralı 90 yaşında hayatını kaybetti. Kandıralı, İstanbul'da hastanede yaşlılığa bağlı organ yetmezliği nedeniyle tedavi görüyordu.

Abone ol

Dün gece yaşamını yitiren Mustafa Kandıralı’nın cenazesi, bugün ikindi namazını müteakip İstanbul Zincirlikuyu Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

Mustafa Kandıralı kimdir?

Mustafa Kandıralı, İzmit’te 1930 yılında doğdu. 13 yaşında Kandıra’daki evinden kaçıp yürüyerek İstanbul’a gelen Mustafa Kandıralı, 50 yılı aşkın bir zaman dilimi içindeki sanat yaşamına onlarca plak, 20’den fazla kaset sığdırdı.

20 yıl boyunca TRT’deki programlarıyla neşeli bayram sabahlarının simgesi hâline geldi. Safiye Ayla, Müzeyyen Senar, Zeki Müren gibi değerli yorumculara eşlik etti. Yeteneği, çalışkanlığı, esprili mizacı, seyirciye ve çalışma arkadaşlarına olan saygısı ile müzik dünyasında bir ekol yarattı. Sadece Türkiye’de değil yurt dışında da bir klarnet ustası olduğunu ispat etti, hayranlar edindi.

Louis Armstrong ile beraber çaldı. Dünyanın dört bir tarafında yapılan konserler ve resitallere katıldı. En iyi yetiştirdiği klarnet ustalarından birisi Yıldıray Deniz, diğeri ise Hüsnü Şenlendirici’dir.