Piyasa Uzmanı İslam Memiş'ten altın fiyatları için bomba tahmin! Almalı mı satmalı mı?

Piyasa Uzmanı İslam Memiş altın yatırımcısını uyardı. 'Artık altın fiyatları yükselmez, altını satıp mevduata geçeyim mi?' gibi soruların geldiğini belirten Memiş, bu haftanın son fırsat olduğunu söyledi ve ocak ayını işaret etti.

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İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 450,90 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 2.991,00 lira oldu. Piyasa uzmanı İslam Memiş de yatırımcıyı uyardı. Bu seviyeden altın ve gümüş satılmasını tavsiye etmediğini belirten Memiş, piyasalarda agresif dalgalanmanın da beklenmemesi gerektiğini bildirdi. Memiş, "Düşüşleri yatırımcısı fırsat olarak görmeli. Gram altın TL fiyatında ocak ayı içerisinde 570 lira seviyesini bekliyorum. Altın ve gümüşün ons fiyatında yukarı yönlü atakları destekleyecek bir çok faktör var. " ifadelerini kullandı.

İslam Memiş şunları kaydetti:

"Son alım fırsatı"

Yılın son haftasının ilk işlem gününde ons tarafının yükseldiğini gözlemliyoruz. Özellikle gram altın alım fırsatı kollayan yatırımcısı son fırsatı yakalıyor. Yüksek maliyetten altın ve gümüş alan yatırımcılara bu haftadan sonra sıra geliyor.

"Bu seviyeden altın ve gümüş satılmasını tavsiye etmem"

Ocak ayının ilk haftasından itibaren yükselişlerin devam edeceğini tahmin ediyorum. Altının gram fiyatındaki gerileme ile birlikte yatırımcılardan 'artık altın fiyatları yükselmez, altını satıp mevduata geçeyim mi?' sorusu geliyor. Kendi gelir ve giderini göz önünde bulundurarak tercihler kişinin kendisinindir. Ama bu seviyeden altın ve gümüş satılmasını tavsiye etmem.

"Seviyeler yatırımcısına satış değil alım fiyatı sunuyor"

Geçen haftada belirtmiştim altının ons fiyatında 1912 devamında 1921 dolar seviyesine kadar yükseliş ön görüyorum. Seviyeler yatırımcısına satış değil alım fiyatı sunuyor. Piyasalarda çok agresif dalgalanma beklememek gerekiyor. Altının ons fiyatının sabah saatlerinde 1900 seviyesine yükseldiğini belirtmek isterim.

"570 lira seviyesini bekliyorum"

Düşüşleri yatırımcısı fırsat olarak görmeli. Gram altın TL fiyatında ocak ayı içerisinde 570 lira seviyesini bekliyorum. Altın ve gümüşün ons fiyatında yukarı yönlü atakları destekleyecek bir çok faktör var.