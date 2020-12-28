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İbrahim Karagül, Yeni Şafak Gazetesi Genel Yayın Yönetmenliğini bıraktı

İbrahim Karagül, Yeni Şafak Gazetesi Genel Yayın Yönetmenliği görevini 31 Aralık itibariyle bırakacağını açıkladı.

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İbrahim Karagül, sosyal medya hesabından yayımladığı veda mesajında, "Başka bir hayat mümkün mü, deneyeceğim." düşüncesini dile getirdi. Yeni Şafak Gazetesi Genel Yayın Yönetmenliği devreden Karagül, aynı zamanda Yeni Şafak'ta yazı yazmaya devam edeceğini de belirtti.

"31 Aralık itibariyle devrediyorum"

Karagül, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: Yeni Şafak Genel Yayın Yönetmenliği görevimi 31 Aralık itibariyle devrediyorum. Sekiz yıl önce güzel başladık, güzel bitirdik. Yeni Şafak’a ve Albayrak Medya Grubu’na minnet ve şükranlarımı sunuyorum. 2021’in güzel başlangıçlara açılması dileğiyle.

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