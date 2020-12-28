BB Erzurumspor'da Sissoko depremi! Sözleşmesini tek taraflı feshetti

Sözleşmesini tek taraflı olarak fesheden İbrahim Sissoko hakkında açıklama yapan BB Erzurumspor, konunun hukuki boyutlara taşınacağı şeklinde açıklama yaptı.

Abone ol

BB Erzurumsporlu futbolcu İbrahim Sissoko, sözleşmesini tek taraflı olarak feshetti. Kulüpten yapılan açıklamada, konuyla ilgili hukuki işlemlerin başlatılacağı belirtildi. Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Profesyonel futbolcumuz İbrahim Sissoko kulübümüzle olan sözleşmesini 28.12.2020 tarihinde tek taraflı olarak feshetmiştir. Kulübümüz tarafından ilgili feshin haksızlığının tespiti adına gerekli yasal işlemler ivedilikle başlatılacaktır."