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Fatih Terim'den Adana Demirspor'a ziyaret

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, İstanbulspor ile karşılaşacak olan Adana Demirspor'u Florya'da ziyaret etti.

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TFF 1. Lig 9. hafta erteleme maçında Adana Demirspor, çarşamba günü deplasmanda İstanbulspor ile oynayacak. Bu zorlu müsabakanın hazırlıklarına Florya Metin Oktay Tesisleri'nde devam eden Adana ekibini, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ziyaret etti.

Eski oyuncuları Tarık Çamdal, Aurelien Chedjou ile kiralık olarak Adana Demirspor'da top koşturan Yunus Akgün'le buluşan Terim, Teknik Direktör Cüneyt Dumlupınar'la da bir süre görüş alışverişinde bulundu.

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