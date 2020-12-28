Tüm dünya buna kilitlendi! AstraZeneca'nın yüzde 100 garantili koronavirüs aşısı geliyor!

Oxford üniversitesince test edilen ve "koronavirüse karşı yüzde 100 etkili" olduğu açıklanan bugüne kadar 1,4 milyar dozun üstünde sipariş alan AstraZeneca aşısı için son viraja geldi. İngiltere ve İsveç’in ortaklaşa geliştirdiği aşı bu hafta onaylanıyor. İşte dünyayı sevince boğan aşı gelişmesiyle ilgili tüm detaylar...

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Tüm dünyada yeniden korkunç boyutlara ulaşan koronavirüs salgınına karşı aşısı müthiş bir aşı haberi daha geldi. İngiltere’nin Oxford Üniversitesi ve İsveç'in ortaklaşa ürettiği, klasik aşı sistemi olan vücuda zayıf virüs enjeksiyonuyla geliştirilen aşıya, İngiliz Sağlık Kurumu’ndan bugün ya da yarın onay çıkıyor. AstraZeneca, “Aşı yüzde 100 koruma sağlıyor. Yüzde 100 de güvenli. Bundan eminiz” açıklamasını yaptı.

T- Hücrelerini ve antikorların üretilmesini sağlıyor

AZD1222 adı verilen ve zayıflatılmış corona virüsünden üretilen aşı, protein başaklarının değiştirilmiş genlerini taşıyor. Aşı, vücudun corona virüsüne karşı özel koruma sağlayan T- Hücrelerini ve antikorların üretilmesini sağlıyor.

DNA'ları değiştirme kaygısı da bulunmuyor

Moderna ve BioNTech'in aşısı olan mRNA'dan farklı olarak DNA'ları değiştirme kaygısı da bulunmuyor.

Şu ana kadar 1.4 milyardan fazla sipariş alan AstreZeneca'nın İngiltere'nin ardından AB ve diğer yerlerden arka arkaya onay alması bekleniyor.

Avrupa'da heyecan dalgası

Aşının yüzde 100 koruma sağlayacağı haberleri Avrupa medyasında manşetlere çıkmaya başladı. İngiliz basınının dışında Alman, İsviçre ve Avusturya medyası konuya geniş yer veriyor.

İngiliz ilaç üreticisi AstraZeneca'dan yapılan, “Bu savaşı nasıl kazanacağımızı öğrendik. Corona virüsüne veya ağır geçecek virüse karşı yüzde 100 koruma ağlıyor. İkinci dozla birlikte en az diğerleri kadar iyi” açıklaması yapıldı.

Aşının, corona virüsünün tüm mutasyonlarına karşı da etkili olduğu açıklandı. Fiyatı, BioNTech/Pfizer ile Moderna'nın 10'da biri olan aşıdan İngiltere ilk etapta 100 milyon doz sipariş etti. Avrupa Birliği de, şu anda BioNTech aşısı kadar sipariş etti ama dünyadan gelen siparişler 1.4 milyarı buldu. AstraZeneca aşısının öyle aşırı soğuklarda saklanması zorunluluğu da bulunmuyor. Bu da onu daha cazip kılıyor.

Aşının araştırma sonuçları

Klasik aşı sistemiyle üretilen AstraZeneca aşısının önceki deneylerinden şu sonuçlar çıktı:

– Aşı ilk dozda yüzde 70'lere kadar koruma sağlıyor, ikinci dozdan sonra koruma oranı artıyor.

– Aşılanan gruptakilere önce yarım doz, ardından tam doz verildi ve koruma oranının yüzde 90'ları aştığı saptandı.

– En az koruma oranı yüzde 62 olarak belirlendi.

– Aşı, şempanzelerdeki bir grip türüne neden olan ve corona'yla aynı özellikleri gösteren zayıflatılmış virüs ile zayıf corona virüsünden üretildi.

– Türkiye'de hıfzısıhha Enstitüsü'nün ürettiği çiçek aşısı benzeri özellikler taşıyor.

– Aşıyı satın alacak ülkeler için fiyatı daha cazip. Parayla aşı olacak kişiler için de tabii ki daha uygun ve bir dozun fiyatı yaklaşık 2 ABD doları.

– Aşının saklanması için öyle çok büyük soğuk ortam gerekmiyor. Buzdolabı yetiyor.