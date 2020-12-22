Yeni mutasyon Kovid 501.V2 hakkında ne biliniyor? Bir kıta daha görüldü gençleri daha çok vuruyor

Koronavirüsün mutasyona uğramış yeni hali Kovid 501.V2 ilk olarak İngiltere'de görüldü. Daha sonra Avrupa'da birçok ülkeye yayıldı. Tüm dünyayı yeni bir panik havasına sokan mutasyon bir kıtada daha tespit edildi. Üstelik Aralık ayının başında tespit edilmiş.. Virüsün öncekinden daha hızlı yayıldığı duyuruldu. Asıl kritik olan virüsün önceki türünün aksine gençleri daha fazla etkilediği açıklandı. Peki Kovid 501.V2 ile ilgili başka neler biliniyor? İşte tüm detaylar...