Yeni mutasyon Kovid 501.V2 hakkında ne biliniyor? Bir kıta daha görüldü gençleri daha çok vuruyor
Koronavirüsün mutasyona uğramış yeni hali Kovid 501.V2 tüm dünyayı panikletti. İlk İngiltere'den çıktığı düşünülen yeni mutasyon, Güney Afrika'da da tespit edildi. Üstelik yetkililer virüsü 'Aralık başında tespit ettik' diyor.. Peki mutasyona uğramış koronavirüs türü hakkında neler biliniyor?
Koronavirüsün mutasyona uğramış yeni hali Kovid 501.V2 ilk olarak İngiltere'de görüldü. Daha sonra Avrupa'da birçok ülkeye yayıldı. Tüm dünyayı yeni bir panik havasına sokan mutasyon bir kıtada daha tespit edildi. Üstelik Aralık ayının başında tespit edilmiş.. Virüsün öncekinden daha hızlı yayıldığı duyuruldu. Asıl kritik olan virüsün önceki türünün aksine gençleri daha fazla etkilediği açıklandı. Peki Kovid 501.V2 ile ilgili başka neler biliniyor? İşte tüm detaylar...
Koronavirüsün mutasyona uğramış yeni bir türünün tespit edildiği tek yer İngiltere değil.
Güney Afrika'daki bilim insanları, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ile birlikte ülkenin bazı bölgelerinde vaka sayısında hızlı bir artışa yol açan koronavirüsün mutasyona uğramış yeni bir türünü incelemeye aldıklarını duyurdu. 501.V2 olarak bilinen bu tür, kısa adı Kriso olan Kwazulu-Natal Research Innovation and Sequencing Platform liderliğindeki bir grup bilim insanı tarafından tespit edildi.
Gençleri daha çok vuruyor
Güney Afrika Sağlık Bakanı Zweli Mkhize, 501.V2 varyantının virüsün önceki türünün aksine gençleri daha fazla etkilediğini açıkladı. Mkhize, konuyla ilgili düzenlediği basın toplantısında, "Bilim insanları, klinik epidemiyolog görünümde değişim olduğuna dair bulgular sunuyor. Özellikle, kronik hastalığı olmayan daha genç hastalarda hastalık oranının arttığına dikkat çekiyorlar" dedi.
Aralık başında tespit edildi
Güney Afrika'daki yeni tür, Aralık ayı başında tespit edildi. Bilim insanları, virüsle ilgili yaptıkları rutin araştırmalar sırasında bir dizi mutasyon olduğunu fark etti.