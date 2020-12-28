BIST 1.440
DOLAR 7,44
EURO 9,09
ALTIN 451,82
HABER /  YEREL

Trabzon'da babaya yumruğa 7,5 yıl hapis

Demirören Haber Ajansı

TRABZON’da R.T. (53), 6 ay önce para vermediği için kendisini yumrukladığını iddia ettiği oğlu A.T.’yi (29) polise şikayet etti. Bunun üzerine hakkında iddianame hazırlanıp, soruşturması tamamlanan A.T., yargılandığı mahkemece 7,5 yıl hapis cezasına çaptırıldı.

Abone ol

Olay, 17 Haziran’da, Çömlekçi Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre A.T., otomobil satın almak için evde babası R.T.'den para istedi. Bu talebine olumsuz yanıt alan A.T. ile babası R.T. arasında tartışma çıktı. Tartışmada yumrukla darbedildiğini öne süren baba, oğlunu polise şikayet etti. Hakarete maruz kalıp, darbedildiğini ileri süren koruma talebinde bulunan babanın şikayeti üzerine savcılık soruşturması başlatıldı. Soruşturma kapsamında ifadesi alınan A.T., serbest bırakıldı.

Suçlamaları kabul etmeyen A.T. hakkında ‘hakaret' ve 'konutta yağma’ suçlarından hapis cezası istemiyle iddianame hazırladı. Trabzon 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuksuz yargılanan A.T., babasına yönelik sözleri sarf etmediğini savunarak, beraatini istedi. Talebi reddeden mahkeme heyeti, yağma eylemi teşebbüs aşamasında kaldığı için sanığın 7,5 yıl hapisle cezalandırılmasına karar verdi.

ÖNCEKİ HABERLER
Samsun'da tedbirler fayda verdi! Haritadaki değişim vatandaşı sevindirdi
Esenyurt'ta şok! Maden suyu şişesinden örümcek çıktı
Yılbaşı tatili kaç gün mevzuatta 31 Aralık yarım gün mü
Mevlüt Çavuşoğlu: Rusya'da Azerbaycan- Ermenistan meselesini ele alacağız
Dolarda serbest düşüş TL yüzde 2 değer kazandı! Borsa İstanbul rekor kırdı
Afyonkarahisar'da sokağa çıkma kısıtlamasında bir ilk yaşandı! İptali için başvuracak
Fatih Terime ski öğrencileriyle hasret giderdi
Sakarya'da sahte içki kabusu! 1 kişi öldü, 1 kişi yoğun bakımda
Seren Serengil hastalığı nedir eski halinden eser yok eridi!
Hakan Çalhanoğlu'ndan Milan'ın teklifine olumsuz yanıt
Yorumlar