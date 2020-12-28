Ahmet Davutoğlu'ndan asgari ücret eleştirisi: Emekçilerimiz açlık sınırında bir ücrete mahkum edildi

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, 2021 asgari ücrete yapılan 500 TL'lik zammı beğenmedi. eski Başbakan Davutoğlu, "Faize, yandaş müteahhitlere milyarlar bulan iktidar, emekçilerimizi açlık sınırında bir asgari ücrete mahkum etti." görüşünü savundu.

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Hükümetin işçileri gözden çıkardığını öne süren Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu, 2021 yılı için asgari ücretin net 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak açıklanmasına tepki gösterdi. Sosyal medyadan açıklama yapan Davutoğlu, "Yeni asgari ücretle hükümet tercihini yaptı! İktidar bu zor zamanda evine ekmek götürme derdinde olan işçiyi gözden çıkardı!" ifadelerini kullandı.

Twitter'dan açıklama yapan Davutoğlu, şu ifadeleri kullandı:

Yeni asgari ücretle hükümet tercihini yaptı! İktidar bu zor zamanda evine ekmek götürme derdinde olan işçiyi gözden çıkardı! Faize, yandaş müteahhitlere milyarlar bulan iktidar, emekçilerimizi açlık sınırında bir asgari ücrete mahkum etti. Biz geleceğiz ve sorunu çözeceğiz!