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Kayseri Büyükşehir Belediyesi en düşük maaşı 3 bin 506 TL yaptı

2021 asgari ücretinin 500 TL artırılması kararı sonra belediyeler harekete geçti. AK Partili Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 2021 yılında belediyede en düşük maaşın 3 bin 506 TL olacağını açıladı.

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Başkan Büyükkılıç, 2020 yılında bekar personelin en az 3 bin 310 TL, evli ve eşi çalışmayan personelin 3 bin 354 TL ve evli, eşi çalışmayan ve 1 çocuklu personelin ise 3 bin 412 TL net maaş aldığını belirterek, bu rakamın 2021 yılında zamlandığını söyledi. Büyükkılıç, 2021 yılında bekar personelin en az 3 bin 506 TL, evli ve eşi çalışmayan personelin 3 bin 559 TL ve evli, eşi çalışmayan ve 1 çocuklu personelin ise 3 bin 624 TL net maaş alacağını duyurdu.

"Personelimizin hakkını ödemeyi görev biliyoruz"

Başkan Büyükkılıç, açıklamasında şunları söyledi: Maddi olsun, manevi olsun belediye personelimizin her zaman yanındayız, yanında olmaya devam edeceğiz. Çalışma hayatında emeğe büyük saygı ve alın terine ehemmiyet veriyoruz.

İşveren emanetçidir, mülkün, rızkın sahibi Cenab-ı Allah'tır ve Peygamberimiz Hz. Muhammed 'işçinin hakkını alın teri kurumadan ödeyiniz' diye buyurmuştur. Biz yöneticiler de personelimizin hakkını alın teri kurumadan ödemeyi bir görev biliyoruz. Aldığımız bu karar tüm personelimize hayırlı, uğurlu olsun.

1 Temmuz'da yine zamlanacak

Büyükkılıç, 2021 ücretlerinin 1 Temmuz 2021 tarihinde ÜFE oranında tekrar zamlanacağını, bu rakamlara yemek, yol, yakacak, aile, çocuk ve ikramiye gibi sosyal yardımların dahil olduğunu ifade etti.

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