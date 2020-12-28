Elazığ'da tren TIR'a çarptı 100 metre sürükledi: Çok sayıda yaralı var

ELAZIĞ’da hemzemin geçitte trenin tıra çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.

Abone ol

Kaza, merkeze bağlı Kızılay Mahallesi Asri Mezarlığı karşısındaki hemzemin geçitte meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, N.T. idaresindeki 53512 sefer numaralı maden yüklü tren, hemzemin geçitten geçmeye çalışan M.Ö. yönetimindeki 23 AAF 320 plakalı hafriyat yüklü tıra çarptı. Tırı önüne alan tren, 100 metre sürükledikten sonra durabildi. Kazada tır sürücüsü ağır olmak üzere makinist ve yardımcısıyla birlikte toplam 5 kişi yaralandı.



Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Öte yandan hemzemin geçidinin bariyerlerinin arızalı olduğu öğrenilirken geçide girişte “Bariyer arızalanabilir açıkken kontrollü geçiniz” ve “Geçit arızalıdır kontrollü geçiniz” tabelası olduğu görüldü.