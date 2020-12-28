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Irak'ın kuzeyinde 8 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Anadolu Ajansı

Irak'ın kuzeyindeki Avaşin Basyan bölgesinde tespit edilen 8 PKK'lı terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Avaşin Basyan bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla belirlenen 8 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Avaşin Basyan bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 8 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlara devam edilecek" ifadelerine yer verildi.

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