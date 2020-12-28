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Yeni görüntüler dehşet verici! 5 kişini öldüğü Şanlıurfa'daki arazi kavgası

Önceki gün Şanlıurfa’da 5 kişinin öldüğü arazi kavgasıyla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı. Kavga sırasında orada bulunan şahsın amatör kamerası tarafından kaydedilen görüntüler dehşete düşürdü.

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2 gün önce Şanlıurfa'daki arazi ihtilafı adeta bir katliama dönüştü. Şehrin Remzi Mahallesi'nde yaşanan dehşet kavga sonrası 5 kişi öldüğü bildirilmişti. Ölenleri isimleri Mehmet Emin Avcı, Ömer Avcı, Mustafa Avcı, Elif Avcı ve İbrahim Polat olarak açıklandı. Öte yandan silahlı arazi kavgasıyla ilgili kan donduran yeni görüntüler ortaya çıktı.

Yerdeki yaralılara kurşun yağdırdı
Olay yerinden geçen bir sürücü tarafından, kavga sona ermeden saniyeler önce kayda alınan görüntülerde, taraflardan birinin yerde yatan yaralılara ateş ettiği görülüyor.

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