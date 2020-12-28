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HABER /  POLİTİKA

Erdoğan, Türkiye ile İngiltere arasındaki tarihi anlaşmayı duyurdu

Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile İngiltere arasında Serbest Ticaret Anlaşması'nın yarın imzalanacağını bildirdi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi. Başkan Erdoğan, İngiltere ile yapılan tarihi anlaşmaya ilşkin önemli açıklamalarda bulundu.

Erdoğan: Yeni dönem başlıyor

Erdoğan açıklamasında, ''İngiltere ile Serbest Ticaret Anlaşması Gümrük Birliği Anlaşmasından sonraki en önemli ticari anlaşmamız olacaktır.2021 yılından itibaren hem Türkiye'nin hem İngiltere'nin kazanacağı yeni bir dönem başlıyor.'Bir kez daha Türkiye'nin kurduğu ekonomik sistemi sayesinde hedeflerine ulaşacağını belirtmek istiyorum.' ifadelerini kullandı.

Ekonomide son durum

Türkiye sağlık başta olmak üzere salgın sürecini başarıyla yürüten ülkelerin başında geliyor. Son kabine toplantımızda 5 milyar liralık bir destek paketini paylaşmıştık. Sosyal Koruma Kalkanı çerçevesinde 45,5 milyar liraya yaklaştı yardımlar.

Asgari ücret yüzde 21,5 artışla uygulanacaktır. İşverenlerimize ve çalışanlarımıza toplamda 6,5 milyarlık ilave kaynak artırmış olacağız. Kısa çalışma ödeneğinin süresini Şubat ayına kadar uzattık.

Tüm sıkıntılara rağmen reel sektör ülkemizin yüz akı olmaya devam ediyor. Üretim ve yatırımlar güçlü bir şekilde devam ediyor. Yılın ilk 11 ayındaki yatırım talebi yüzde 30 artış gösterdi.

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