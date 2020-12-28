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Antalyaspor - Hatayspor maçı yoğun yağış nedeniyle ertelendi

Anadolu Ajansı

Süper Lig'in 15. haftasında 28 Aralık Pazartesi akşamı oynanması planlanan Antalyaspor - Hatayspor maçı, yoğun yağışın saha zeminini müsabaka yapılmasına elverişsiz hale getirmesi nedeniyle ertelendi.

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ANTALYA'da öğle saatlerinde başlayan ve etkisini arttırarak halen devam eden sağanak nedeniyle Antalyaspor - Hatayspor mücadelesi öncesi Antalya Stadı'nın zemininde yoğun su birikintileri oluştu.

Her iki takım oyuncuları; yoğun yağış, zeminin elverişsizliği ve olumsuz hava şartları yüzünden maç öncesi ısınmak için sahaya çıkamadı.

Maçı yönetecek hakem Ramazan Keleş, yardımcılarıyla birlikte mücadelenin başlama saatinden 5 dakika önce sahayı son kez kontrol edip top sektirmeye çalıştı ve stat zemininin karşılaşmanın yapılmasına elverişli olmadığına karar verdi.

Ertelenen Antalyaspor - Hatayspor karşılaşmasının, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) talimatlarına göre 29 Aralık Salı günü aynı saatte oynanması bekleniyor.

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