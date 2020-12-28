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Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın: Topu ben de çıktı gibi gördüm

3-0 kazandıkları Sivasspor maçının ardından açıklamalarda bulunan Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Beşiktaş'ın attığı ilk golden önce topun taca çıkıp çıkmadığı tartışılan pozisyonla ilgili, "Bu sadece bir taç. 90 dakikayı bir taç pozisyonuna bağlayamazsınız. Topu ben de çıktı gibi gördüm" şeklinde konuştu.

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Süper Lig'in 15. haftasında Sivasspor'u konuk eden Beşiktaş, rakibini 3 golle geçti. Kartal'ın Güven Yalçın ile bulduğu ilk gol büyük tartışmalara neden olurken; Larin ve Oğuzhan Özyakup diğer golleri atan isimlerdi. Sivassporlu Hakan Arslan, devre arasında ilk gole itirazlarını sürdürünce kırmızı kart gördü. Üst üste 3. galibiyetini alan Beşiktaş, 28 puana yükseldi ve lider Galatasaray'ın 1 puan gerisinde haftayı 2. sırada kapattı. Sivasspor ise 17 puanla 14. sırada kaldı.

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Sergen Yalçın, "Bugün için kazanılacak oyunu oynamaya çalıştık. Oyun sistemimiz çok doğruydu. Performansımız iyi. İyi bir galibiyet aldık. 2020'yi galibiyetle noktaladık. Sivasspor gerçekten güçlü bir takım, önemli bir takım. Kazandığımız için mutluyuz" dedi.

Beşiktaş'ın attığı golden önce topun taca çıkıp çıkmadığı tartışılan pozisyonla ilgili de konuşan Sergen Yalçın, "Orta gol olmasaydı o pozisyon hiç konuşulmayacaktı. Sonuçta hakem penaltı vermedi. Bu sadece bir taç. 90 dakikayı bir taç pozisyonuna bağlayamazsınız. Topu ben de çıktı gibi gördüm. Top çıkmış olabilir, çıkmamış da olabilir. İzdüşümü falan diyorlar. Bilmiyorum" ifadelerini kullandı.

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