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Almanya'da fazla doz koronavirüs aşısı vurulan 5 huzurevi çalışanı hastaneye kaldırıldı

Demirören Haber Ajansı

Almanya'da bir huzurevindeki 8 çalışana yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılarının şırıngalarının hazırlanması sırasında yapılan hata nedeniyle fazla doz verildi. Aşı olan çalışanların 5'i hastaneye kaldırıldı.

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Almanya’nın Mecklenburg-Western eyaletindeki Stralsund kentinde bulunan bir huzurevinde meydana gelen olayda; BioNTech ve Pfizer tarafından geliştirilen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısında şırıngaların hazırlandığı sırada yapılan hata nedeniyle 8 huzurevi çalışanı fazla doz aldı. Çalışanlardan 5’i hastaneye kaldırıldı.

Hastaneye kaldırılan çalışanların grip semptomları gösterdiği ifade edilirken; BioNTech’ten yapılan açıklamada, huzurevi çalışanlarının normale dönecekleri belirtildi. Fazla doz aşı alan diğer 3 çalışanın da evlerinde karantinada oldukları bildirildi.

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