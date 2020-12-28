Beşiktaş Sivasspor maçı golleri ve geniş özeti

Süper Lig'in 15. haftasında Sivasspor'u konuk eden Beşiktaş, rakibini 3 golle geçti. Kartal'ın Güven Yalçın ile bulduğu ilk gol büyük tartışmalara neden olurken; Larin ve Oğuzhan Özyakup diğer golleri atan isimlerdi. Sivassporlu Hakan Arslan, devre arasında ilk gole itirazlarını sürdürünce kırmızı kart gördü. Üst üste 3. galibiyetini alan Beşiktaş, 28 puana yükseldi ve lider Galatasaray'ın 1 puan gerisinde haftayı 2. sırada kapattı. Sivasspor ise 17 puanla 14. sırada kaldı.

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Beşiktaş, Süper Lig'in 15. haftasında Sivasspor'u ağırladığı karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı.

Kartal, mücadelenin 18. dakikasında öne geçti. Ghezzal'ın sağ çaprazdan ortasını iyi bir takiple ve düzgün bir kafa vuruşuyla ağlarla buluşturan Güven Yalçın, skoru 1-0'a getirdi. Bu pozisyondan önce topun taç çizgisini geçip geçmediği kontrol edildi ve hakem Arda Kardeşler golün geçerli olduğunu işaret etti.

İlk yarının bitiş düdüğünün ardından Sivasspor'un tecrübeli oyuncusu Hakan Arslan, kenardan aldığı telefonla hakem Arda Kardeşler'e Beşiktaş'ın gol pozisyonunu gösterdi ve itirazda bulundu. Hakan Arslan, üst üste iki sarı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.

Maçın 84. dakikasında Beşiktaş'ı rahatlatan gol geldi. Savunma arkasına atılan pasta topla buluşan Cyle Larin, ceza sahasına girdi ve fileleri havalandırdı.

Mücadelenin uzatma dakikalarında Oğuzhan Özyakup, yay üzerinden yaptığı sert vuruşla kaleci Samassa'yı mağlup etti ve skoru 3-0'a getirdi.

Son 7 maçında 6. kez galibiyete ulaşan Sergen Yalçın'ın öğrencileri, puanını 28'e çıkardı ve haftayı Galatasaray'ın arkasında 2. sırada bitirdi. Sivasspor ise 17 puanla 14. sırada kaldı. Beşiktaş, ligde bir sonraki maçını 3 Ocak Pazar günü Kayserispor'a karşı deplasmanda oynayacak. Sivasspor, 2 Ocak'ta Denizlispor'u konuk edecek.

Maçtan önemli dakikalar

3. dakikada sağdan yapılan ortada Rosier'in uzaklaştırmak istediği top Beşiktaş ceza alanı içinde Hakan Arslan'ın önünde kaldı. Bu oyuncunun bekletmeden verdiği pasta topla buluşan Gradel'in sert şutunda kaleci Ersin başarılı bir şekilde meşin yuvarlağı çeldi. Beşiktaş savunması daha sonra tehlikeyi uzaklaştırdı.

17. dakikada Necip Uysal'ın uzun pasında ceza alanı içi sağ çaprazda topla buluşan Atiba'nın şutunda kaleci Samassa iki hamlede meşin yuvarlağı kontrol etti.

18. dakikada Beşiktaş öne geçti. Ghezzal'ın sağ çaprazdan ortasında altıpasta topla buluşan Güven Yalçın meşin yuvarlağı kafayla filelere gönderdi: 1-0

26. dakikada Hakan Arslan'ın pasıyla sol kanatta topla buluşan Gradel ceza alanına girdiği anda yaptığı kötü vuruşla meşin yuvarlağı auta gönderdi.

33. dakikada Erdoğan Yeşilyurt'un sağdan ortasına ceza alanı içinde Yatabare'nin kafa vuruşunda kaleci Ersin'i geçen meşin yuvarlak yan direkten döndü. Savunma daha sonra tehlikeyi uzaklaştırdı.

Aynı dakika içinde N'Koudou'nun sol kanatta yerden pası sonrası altıpas önünde topla buluşan Mensah'ın kötü vuruşunda meşin yuvarlak auta gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı Beşiktaş'ın 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

66. dakikada Rosier'in uzak mesafeden sert şutunda top az farkla üstten auta gitti.

78. dakikada uzun pasta savunmanın arkasına hareketlenen Yasin Öztekin'den önce kaleci Ersin meşin yuvarlağı uzaklaştırmak istedi. Yasin'e çarpan top Beşiktaş ceza alanına düşerken Welinton rakibinden önce meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

84. dakikada Beşiktaş ani geliştirdiği atakta golü buldu. Savunmadan çıkan siyah-beyazlı ekipte Dorukhan savunmanın arkasına hareketlenen Larin'i gördü. Sağ çaprazdan ceza alanına giren Larin'in vuruşunda kaleci Samassa'nın müdahalesine rağmen meşin yuvarlak filelerle buluştu: 2-0

90+2. dakikada N'Koudou'nun pasında ceza alanı önünde topla buluşan Oğuzhan Özyakup yerden düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 3-0

Beşiktaş karşılaşmayı 3-0 kazandı.

Beşiktaş: 3 - 1 :Sivasspor

Stat: Vodafone Park

Hakemler: Arda Kardeşler, Ali Saygın Ögel, Hakan Yemişken

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Rosier, Welinton, Vida (Dk. 67 Montero), Rıdvan Yılmaz, Necip Uysal (Dk. 83 Dorukhan Toköz), Atiba, Ghezzal, Mensah (Dk. 79 Oğuzhan Özyakup), N'Koudou, Güven Yalçın (Dk. 67 Larin)

Sivasspor: Samassa, Goiano, Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Robin Yalçın (Dk. 73 Claudemir), Erdoğan Yeşilyurt (Dk. 63 Yasin Öztekin), Hakan Arslan, Fajr (Dk. 76 Kone), Gradel (Dk. 76 Cofie), Yatabare (Dk. 63 Kayode)

Goller: Dk. 18 Güven Yalçın, Dk. 84 Larin, Dk. 90+2 Oğuzhan Özyakup (Beşiktaş)

Kırmızı kart: Hakan Arslan (İlk yarı bittikten sonra)

Sarı kartlar: Dk. 42 N'Koudou (Beşiktaş), Dk. 90 Cofie (Demir Grup Sivasspor)