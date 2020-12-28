Türkiye'deki koronavirüs vaka ve ölü sayısında son durum (28 Aralık Pazartesi)

TÜRKİYE'de son 24 saatte 180 bin 892 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 15 bin 197 kişinin testi pozitif çıktı, 257 kişi hayatını kaybetti. Toplam vaka sayısı 2 milyon 162 bin 775, can kaybı 20 bin 135 oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bugün tespit edilen 2816 yeni hastamız var. Aktif vaka sayısı düşmeye devam ediyor. Elde ettiğimiz kazanımları muhafaza edebilmek ve salgınla mücadele edebilmek için tedbir ve kısıtlamalara tam uyum şart" değerlendirmesinde bulundu.

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Sağlık Bakanlığı, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 28 Aralık 2020 Pazartesi günü verilerine göre; son 24 saatte 180 bin 892 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 15 bin 197 kişinin testi pozitif çıktı, hasta sayısı 2 bin 816 olarak kayda geçti.

Geride bıraktığımız günde 257 kişi hayatını kaybetti, 22 bin 203 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşen sayısı 2 milyon 37 bin 433'e çıktı.

Toplam test sayısı 23 milyon 958 bin 818'e ulaşırken; vaka sayısı 2 milyon 162 bin 775, vefat sayısı 20 bin 135, ağır hasta sayısı 4 bin 251 oldu.

Haftalık verilere göre; bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3.8, yatak doluluk oranı yüzde 49.1, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 68.1, ventilatör doluluk oranı yüzde 36.2, ortalama temaslı tespit süresi 9 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99.9 olarak gerçekleşti.

"Aktif vaka sayısı düşmeye devam ediyor"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından son verilere ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Bugün tespit edilen 2816 yeni hastamız var. Aktif vaka sayısı düşmeye devam ediyor. Elde ettiğimiz kazanımları muhafaza edebilmek ve salgınla mücadele edebilmek için tedbir ve kısıtlamalara tam uyum şart. Birlikte üstesinden geleceğiz" ifadesini kullandı.