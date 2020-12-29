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Afyon'da katliam gibi kaza! Bir aile yok oldu

Afyonkarahisar'da meydana gelen kazada TIR ile otomobil çarpıştı. Kazada aralarında bir çocuğunda bulunduğu 4 kişi hayatını kaybederken TIR sürücüsü ise hafif yaralandı.

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AFYONKARAHİSAR’ın Dinar ilçesinde TIR ile otomobilin çarpıştığı kazada, Vehbi Özen ve eşi Ayşe Özen, kayınvalidesi Cemile Kılıçaslan ile 9 yaşındaki çocukları hayatını kaybetti. Kazada hafif yaralanan TIR sürücüsü Murat K. ise ayakta tedavi edildi.

Edinilen bilgilere göre, Vehbi Özen yönetimindeki 31 ADT 254 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Murat K. idaresindeki 01 Y 9181 plakalı TIR ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile savrulan otomobil, yol kenarındaki tarlaya girerek durabildi.

Çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler sürücü Özen ile araçta bulunan eşi Ayşe Özen ve kayınvalidesi Cemile Kılıçaslan’ın öldüğünü belirledi.

Kazada ağır yaralanan 9 yaşındaki Yağmur Özen ise olay yerinde yapılan müdahalenin ardından ambulansla Dinar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ancak yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazada hafif yaralanan TIR sürücüsü Murat K. ise ayakta tedavi edildi. Kazanın ardından jandarma ekipleri tarafından başlatılan inceleme devam ediyor.

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