BIST 1.439
DOLAR 7,45
EURO 9,13
ALTIN 450,03
HABER /  YEREL
ADV Şoook kaliteli Şoook ucuz

Adana'da otomobil bahçeye devrildi: 2 ölü

Anadolu Ajansı

ADANA'nın merkez Yüreğir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti. 

Abone ol

Sürücüsünün kimliği henüz tespit edilemeyen 35 GB 9973 plakalı otomobil, Abdioğlu Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki portakal bahçesine devrildi. 

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. 

Otomobilde sıkışan ve itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılan Erol Özdamar ve Eyüp Yakar'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. 

Özdamar ve Yakar'ın cenazeleri, incelemenin ardından Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın veto ettiği 2021 savunma bütçesi tasarısını yeniden onayladı
HSK kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı
Beşiktaş Sivasspor maçı golleri ve geniş özeti
Türkiye'deki koronavirüs vaka ve ölü sayısında son durum (28 Aralık Pazartesi)
Almanya'da fazla doz koronavirüs aşısı vurulan 5 huzurevi çalışanı hastaneye kaldırıldı
İzmir'de bir şahıs devriye gezen polis ekibine annesini öldürdüğünü itiraf etti
Antalyaspor - Hatayspor maçı yoğun yağış nedeniyle ertelendi
Prof. Dr. Uğur Şahin'den korkutan açıklama: Koronavirüs 10 sene daha aramızda olacak
Gelecek Partisi Sakarya Teşkilatı'nda toplu istifa
Erdoğan, Türkiye ile İngiltere arasındaki tarihi anlaşmayı duyurdu
Yorumlar