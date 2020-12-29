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Kocaeli’de saç kesimini beğenmedi usta ve kalfayı bıçakladı

Berberde tıraş olan kişi, saç kesimini beğenmeyince berberi ve kavgayı ayırmaya çalışan kişiyi bıçakladı. Saldırgan olay yerinden kaçarken, yaralanan 2 kişi tedavi altına alındı.

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Kocaeli’nin Körfez ilçesi Kuzey Mahallesi Ağadere Caddesi’nde bir iş hanında bulunan berbere gelen kişi, saç tıraşı oldu.

Saç kesimini beğenmeyen kişi, berber Oğuz Çiftçi ile tartıştı.

Kavga çıkması üzerine araya esnaf Ramazan Mutlu girdi. Bıçağını çıkartan kişi, berber Oğuz Çiftçi ile kavgayı ayırmaya çalışan Ramazan Mutlu’yu bıçakla yaraladı.

İkisi de tedavi altına alındı
Kimliği belirsiz kişi daha sonra olay yerinden kaçtı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi, yaralanan Çiftçi ile Mutlu’yu Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı.

Saldırgan aranıyor
Yaralanan Oğuz Çiftçi ve Ramazan Mutlu tedavi altına alındı. Polis, 2 kişiyi bıçaklayan kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.

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