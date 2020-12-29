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Sergen Yalçın geldi Beşiktaş zirveye çıktı

Beşiktaş, Sergen Yalçın'ın gelişiyle en çok puan toplayan takım konumunda.

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Beşiktaş, Süper Lig'in 15. haftasında Demir Grup Sivasspor'u 3-0 yenerek çıkışını sürdürdü. Ligde üst üste üçüncü galibiyetini alan Beşiktaş, puanını 28'e yükselterek, 29 puanlı lider Galatasaray'ın ardında ikinci sıraya yükseldi. Siyah-beyazlılar, Sergen Yalçın'ın gelişiyle yükselişe geçti. OPTA'nın verilerine göre, Beşiktaş, 48 yaşındaki teknik adam göreve geldikten sonra Süper Lig'de en fazla puan toplayan takım konumunda. (29 maç 60 puan)

Beşiktaş'ı takip eden Galatasaray 29 maçta 52 puan topladı. Özellikle geçtiğimiz sezon performansıyla ön plana çıkan Trabzonspor ise 31 maçta 50 puan topladı. İyi savunmasını Demir Grup Sivasspor karşısında da sürdüren siyah-beyazlı ekip, üst üste üçüncü maçta gol yemedi. Beşiktaş ayrıca iç sahadaki galibiyet serisi 5 maça çıktı.Maç sonrası oynadıkları 14 lig maçında 28 puan topladıklarını hatırlatan Sergen Yalçın, şunları söyledi: "İki puan ortalama var. Bunu biraz daha yukarı çıkarabilirsek, sona kadar devam edebiliriz. Beklediğimiz pozisyona geldik. İstediğimiz pozisyona gelirken, bir sürü badire atlattık. Ancak sadece sahada kaldık, oynadığımız maçlara odaklandık. Oyuncularımızın sağlığını tutmaya çalışıyoruz, onları pozitif tutmaya gayret ediyoruz. Farklı oyuncuları da kullanıyoruz."

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