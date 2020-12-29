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Ankara'dan acı haber! Atış eğitimi sırasında yaralanan sözleşmeli er şehit düştü

ANKARA'da atış eğitimi sırasında yaralanan Tankçı Sözleşmeli Er Abdullah Paltacı (21), tedavi gördüğü hastanede şehit düştü.

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Diyarbakır 7. Kolordu Komutanlığı emrinde görevli olan Tankçı Sözleşmeli Er Abdullah Paltacı, bu sabah saatlerinde atış eğitimi için bulunduğu Ankara'nın Şereflikoçhisar ilçesindeki K.K. Tatb. K.Lığı Şehit İkm. Yzb. İlker Aydın tank atış alanında A4 makineli tüfeğinin tutukluluk yapması üzerine bu sorunu gidermeye çalıştığı sırada tüfeğin ateş alması sonucu yaralandı.

Abdullah Paltacı, kaldırıldığı Şereflikoçhisar Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Şehidin acı haberi akşam saatlerinde merkez Meram ilçesi Gödene Mahallesi TOKİ Konutları'nda oturan ailesine askeri yetkililer tarafından verildi.

Sabah'tan Tolga Yanık'ın haberine göre  şehidin oturduğu daireye ve apartmana Türk bayrakları asıldı. Şehit Abdullah Paltacı'nı naaşı Alakova Camisi'nde kılınacak cenaze namazına müteakip Alakova Mezarlığı'nda defnedileceği öğrenildi.

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