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Rasim Ozan Kütahyalı ve eşi Nagehan Alçı, canlı yayında Covid-19 aşısı oldu

Rasim Ozan Kütahyalı ve Nagehan Alçı, Beyaz futbol canlı yayınında koronavirüs aşısı oldu. Çin'den gelen CoronaVac'ın Faz-3 çalışmaları için gönüllü olan çift, Beyaz TV kameralarına da açıklama yaptı.

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Gazeteciler Nagehan Alçı ve Rasim Ozan Kütahyalı Kovid-19 aşısının Faz-3 çalışmaları için gönüllü oldu. Canlı yayında aşı olan çift herkesi aşı olmaya davet etti. Çift, bu aşının placebo aşısı mı yoksa gerçek koronavirüs aşısı mı olduğunu bilmediklerini söyleyerek herkesi aşı olmaya davet etti. Aşı vurulduğunda canı yanan Rasim Ozan Kütahyalı, "Hemşire Fenerbahçeli galiba" diye espri yaptı.

"30 saniye bile sürmüyor"

Kütahyalı, daha sonra yaptığı paylaşımda "Sinovac aşısı için ben ve Nagehan gönüllü olduk ve Okmeydanı Cemil Taşçıoğlu Hastanesinde canlı canlı aşı olduk. 30 saniye bile sürmüyor. Çok pratik. Bildiğimiz çocukluğumuzdan tanıdığımız yöntem. Koronavirüse karşı yüzde 91.25 etkili" dedi.

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