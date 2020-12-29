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Maskeler ne zaman çıkacak Prof. Dr. Bülent Ertuğrul açıkladı

Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Bülent Ertuğrul, “Maskeler ne zaman çıkacak?” sorusuna “Yaza doğru rahatlayacağımızı sanıyorum ama maskeleri çıkartmak içini yaz da erken olabilir” diye yanıt verdi.

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Koronavirüs pandemisi tüm dünyada etkisini sürdürürken aşı çalışmaları da son aşamaya geldi. Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Bülent Ertuğrul COVID-19 salgını ve aşı çalışmalarıyla ilgili Hürriyet4ten Ömür Kurt’un sorularına dikkat çeken cevaplar verdi.  “Hangi aşı daha güvenli?” tartışmaları hakkında konuşan Prof. Bülent Ertuğrul, “Hangi aşı ilk olarak benim önüme gelirse onu olacağım. Çünkü risk altındayım ve o nedenle hemen bu aşıyı olarak en azından kendimi bağışık haline getireceğim” ifadelerini kullandı.

“2021’in de aşı çalışmalarıyla geçeceğini söyleyebiliriz” diyen Prof. Ertuğrul, “Bu aşı çalışmalarıyla Kovid-19’u sınırlı bir hastalık haline getirebiliriz ancak bu durum virüsten korunmak için maske ve sosyal mesafe kurallarını dışarda bırakacağımız anlamına gelmiyor” dedi.

Maskeler ne zaman çıkacak?
Milyonlarca kişinin yanıt beklediği “Maskeler ne zaman çıkacak?” sorusuna da değinen Prof. Bülent Ertuğrul, “Yaza doğru rahatlayacağımızı sanıyorum ama maskeleri çıkartmak içini yaz da erken olabilir”

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