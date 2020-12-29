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Sakarya'da üçüncü kez alev alev yandı! Çaresiz gözlerle izledi

İhlas Haber Ajansı

SAKARYA’nın Karasu ilçesinde çıkan yangın 4 kişinin yaşadığı barakayı küle çevirdi. Daha önce de iki kez barakası yandığı öğrenilen vatandaş, barakasının alevlere teslim oluşunu çaresiz gözlerle izledi.

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Yangın, Karasu ilçesi Yalı Mahallesi Liman mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hamide Y.’nin yaşadığı baraka birden yanmaya başladı. Komşusuna gittiği esnada barakanın yandığını fark eden Hamide Y., durumu ekiplere bildirdi. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerince yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. 4 kişinin yaşadığı öğrenilen baraka dakikalar içerisinde küle dönerken, yangın esnasında içeride kimsenin bulunmaması olası bir faciayı önledi.

Daha önce de iki kez barakasının yandığı öğrenilen Hamide Y.’nin bu yangınla birlikte toplam 3’üncü kez yaşadığı baraka alevlere teslim oldu. 3’üncü kez barakası yanan ve söndürme çalışmalarını çaresiz gözlerle izleyen Hamide Y., “Yangının nasıl çıktığını anlayamadım, birdenbire tutuştu. Milleti çağırdım ama söndüremediler, eşim cezaevinde. Bir kızım ve bir torunum var, başka kimsem yok. Komşularımda kalacağım” dedi.

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