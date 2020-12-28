Antalya'da 73 yıldır bu işi yapıyor! Talep çok olduğu için bırakamıyor

Çancılık mesleğinin oldukça meşakkatli olduğunu söyleyen Küçükçancı, "Bir çan 33 kere elden geçiyor. Çok dikkat edilmesi gereken bir iş, yoksa istenilen sesi tutturamazsınız. Çan almak isteyen ayağımıza kadar geliyor. Ama artık ben yaşlandım" şeklinde ifade etti.